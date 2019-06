Dykkarar fortvilar over forslag til strammare reglar

innenriks

I dag er det Arbeidstilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med nordsjødykkarar. I eit nytt forslag frå eit utval nedsett av regjeringa går det fram at Sjøfartsdirektoratet skal få overført ansvaret for dykking som skjer frå skip.

I forslaget skal det òg gå fram at maksimal arbeidstid per år blir auka frå 1.582 timar til 2.190 timar, 605 fleire arbeidstimar i året, skriv Klassekampen. Det blir òg opp lagt til ulike reglar for dykkarar som opererer frå land og dei som dykkar frå skip.

I eit høyringsnotat skriv Sjøfartsdirektoratet at dei må tilførast ressursar for å byggje kompetanse til å ta på seg ansvaret for å føre tilsyn med dykkartenester. Yrkesdykkarane er skeptiske til forslaget.

– Arbeidstilsynet har ført tilsyn med oss sidan 1959. No skal vi leggjast inn under eit direktorat utan kompetanse, seier tillitsvalt Kristian Gundersen i Frøy Akvaservice.

– Det var eit stort arbeid å gjere arbeidsmiljølova gjeldande for nordsjødykkarar. Det klarte vi i 1993. Det var eit stort framsteg. Dette er eit stort steg tilbake, seier tidlegare nordsjødykkar Morten Rasch som i dag jobbar i Industri Energi.

