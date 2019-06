Bergen kåra til den mest attraktive byen i Noreg

innenriks

– Det er utruleg stas at juryen har valt Bergen som Noregs mest attraktive by. Eg gler meg til å dele ut denne prisen til alle bergensarar i Bergen 12. juni, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) – sjølv bergensar og tidlegare byrådsleiar i heimbyen.

Bergen var i finalen saman med Moss og Voss. Juryen kallar alle tre for sterke finalistar, men valet fall til slutt på Bergen.

– Bergen tar modige og nytenkjande grep for å skape ein attraktiv by. Fagkompetanse, dialog og tverrfagleg samarbeid er viktige verkemiddel, og byen viser til sterk satsing på byrom og nye samband som knyter byen saman og gjer at han opplevast attraktiv, òg utanfor det historiske sentrumet, seier juryleiar Alexandria Algard.

Prisen er på 250.000 kroner og dessutan plakett og diplom.

(©NPK)