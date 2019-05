Venstre vil ha cannabisdyrking i Trysil

innenriks

Partiets førstekandidat Olav Hunter meiner cannabisproduksjon kan gi bygda fleire bein å stå på. Venstre-politikaren, som er avdelingsleiar ved Trysil planteskule, uttaler at han er 100 prosent sikker på at det på sikt blir lov å dyrke medisinsk cannabis i Noreg.

– Det er eit behov som kjem til å melde seg etter kvart, og uansett kjem vi til å importere medisinsk cannabis frå Danmark, seier Hunter til NRK.

Lokalpolitikaren trekkjer fram behovet for andre næringar dersom skiturismen og framtidige snøfall skal svikte.

Ordførar Eirik Sletten frå Senterpartiet er ikkje like optimistisk for Venstres forslag. Han peikar på føresetnadene for landbruksproduksjon i Trysil og at behovet for medisinsk cannabis er lite.

– Eg tenkjer det er eit veldig dårleg forslag. Potensialet for medisinsk cannabis, viss det hadde vore tillate, er så lite at det ikkje veg opp for nokon som helst slags reduksjon i sysselsetjing, seier Trysil-ordføraren.

I 2018 fekk 50 personar medisinsk cannabis gjennom norske apotek. I tillegg reiser ei rekkje personar til Nederland.

