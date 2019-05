Tajik ber Kallmyr klargjere au pair-regelverk

innenriks

– Når det er oppfatninga til justisministeren at reglane er så uklare at han ikkje forstår eller klarer å følgje dei sjølv, kva har han tenkt å gjere for å klargjere reglane omkring au pairar og innflytting hos vertsfamilie – og samtidig sikre au pairar mot utnytting? skriv Tajik i eit skriftleg spørsmål fredag.

Aftenposten melde denne veka at Kallmyrs au pair fekk varsel om utvising frå landet i byrjinga av mai. Utlendingsdirektoratet, som Kallmyr har ansvar for, meiner den filippinske kvinna budde ulovleg hos statsråden i nesten to månader i fjor.

Arbeidarpartiet tar til orde for å legge ned heile au pair-ordninga, fordi ho er for lett å utnytte, skriv Tajik.

– Au pairar er på kulturutveksling og skal ikkje behandlast som underbetalt arbeidskraft. Så langt har ikkje Solberg-regjeringa støtta å legge ned ordninga. Samtidig uttrykker justisministeren til den same regjeringa at det er usikkerheit om reglane, skriv Ap-nestleiaren.

