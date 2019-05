Stor bombe frå krigen detonert i Vestfold

innenriks

– Bomba er no sprengd. Alt gjekk bra, opplyser Søraust politidistrikt fredag klokka 12.39.

Bomba vart natt til fredag frakta til eit pukkverk i Andebu, der ho vart detonert. Sprenginga vart gjort djupt i eit sandtak. Det er ingen bustader i nærleiken av sandtaket, så evakueringar var ikkje nødvendig.

Tønsbergs Blad samanlikna situasjonen med då ei bombe på 40 kilo på Vallø vart sprengd under kontrollerte forhold, og det small så det gjalla kraftig gjennom Tønsberg sentrum i fjor sommar.

Etter det NTB erfarer, er bomba med sprengstoffinnhald rundt 250 kilo truleg noko av det største som er funne i området, men tilstanden for dynamitten ville likevel ha mykje å seie for sprengkraften, til dømes om dynamitten har vore utsett for vatn.

Bomba vart funnen onsdag ved den gamle raffineritomta på Vallø i Tønsberg, der det fleire gonger er gjort bombefunn frå krigen. Området vart mellom anna utsett for eit omfattande luftangrep som britiske bombefly gjennomførte mot Vallø oljeraffineri to veker før slutten av krigen i 1945.

Forsvaret starta torsdag undersøkingar av bomba. Torsdag morgon vart derfor alle bebuarar som bur innan éin kilometer frå funnstaden evakuerte. Ifølgje lokalavisa er det sjette gong innbyggjarane i området blir evakuerte på denne måten.

Dei fekk flytte heim igjen torsdag kveld. Opphavleg skulle dei evakuerast endå ein gong fredag.

