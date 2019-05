Stadig færre unge jobbar før dei får AAP eller uføretrygd

innenriks

I 2017 fekk rundt 40.000 unge mellom 18 og 29 år arbeidsavklaringspengar (AAP) eller uføretrygd. Det er ein auke på 11.000 mottakarar sidan 2008, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

I same tidsrom gjekk prosentdelen delvis uføre ned frå 41 til 28. Det heng saman med at færre jobbar eller studerer medan dei får ytingane. Delen som kombinerte arbeid med AAP eller uføretrygd sokk frå 21,9 til 14,4 prosent, medan mottakarar under utdanning sokk frå 16,7 til 12,8 prosent.

Tala inneber at unge uføre utanfor arbeid og utdanning har auka frå 59,2 til 72,5 prosent på elleve år.

Statistisk sentralbyrå slår òg fast at stadig fleire unge uføre får arbeidsavklaringspengar eller uføretrygd utan først å ha prøvd seg i arbeidslivet. Utviklinga gjeld òg for ytingane kvar for seg.

Samtidig veks delen unge AAP- og uføretrygdmottakarar som hamna utanfor i yngre alder stadig meir.

Personar med låg utdanning er sterkt overrepresentert blant unge uføre. Berre 20 prosent av menn og 30 av prosent av kvinner i aldersgruppa har fullført vidaregåande skule.

Berre seks prosent av dei som fekk AAP og uføretrygd i 2017 var innvandrarar.

