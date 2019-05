Stadig færre nordmenn bruker feriepengane til ferie

innenriks

I ei undersøking Ipsos har gjort for DNB svarer 31 prosent at dei skal bruke feriepengane på reise. Det er ein nedgang på ti prosentpoeng frå i fjor, då 41 prosent svarte det same.

Av dei som planlegg å bruke pengane på ferie er 41 prosent i aldersgruppa 34 til 49 år, medan 39 prosent er i alderen 50–67 år.

Samtidig kjem det i undersøkinga fram at stadig færre nordmenn får utbetalt feriepengar. I fjor svarte 28 prosent at dei ikkje fekk feriepengar, medan denne delen i år har stige til 31 prosent.

Usikkerheit

13 prosent svarer at dei kjem til å spare feriepengane dei får utbetalt. Talet på dei som svarer at dei ikkje veit kva dei skal bruke pengane på har stige frå 13 prosent i fjor til 18 prosent i år.

Det kan vere fleire årsaker til usikkerheita, meiner forbrukarøkonom Silje Sandmæl i DNB.

– Etter historisk låg bustadlånsrente over mange år, blir det no varsla om ei høgare rente. Dette kan føre til at nokon blir meir avventande til korleis ein skal bruke pengane, seier ho til NTB.

– Planlegg pengebruken

I juni vil òg dei første som får igjen på skatten få utbetalt skattepengane sine. Sandmæl meiner det er viktig å ha ein plan for korleis ein skal forvalte pengesummane.

– For å unngå at skatte- og feriepengane berre forsvinn inn i dagleg forbruk eller impulsive kjøp, er det viktig å ha ein plan for korleis ein skal bruke pengane og prioritere i riktig rekkefølgje. Feriepengar bør brukast til nettopp ferie, men dersom du har smålån tilrår eg å betale ned på desse, seier Sandmæl.

Ho trekker òg fram oppsett av eit feriebudsjett som eit godt tips til å lettare skaffe seg kontroll over kostnadene.

– Sjølv om sommarferien er rett rundt hjørnet er det framleis mogleg å ta grep. Gå gjennom forbruket ditt og sjå der du kan stramme inn gjennom dei neste vekene. Mat er gjerne ein post der ein kan spare store summar for få meir til ferien i år, tilrår ho.

