Minst 16 sauer drepne av ulv på Austlandet

Tidlegare denne veka skal ulven ha drepe til saman 13 sauer i Gjerdrum. Onsdag vart det funne to dyr i grensetraktene mellom Lunner og Nannestad. Også ein annan sau har vorte drepen.

– Vi har funne fleire skadde sauer berre det siste døgnet. Mange av dei i Akershus, men også nokre i Oppland. Nokre var døde då vi kom, medan andre var så skadde at dei måtte avlivast. Det er nærliggjande å tru at det er det same dyret som har vore alle stader, sa Ida Glemminge i Statens naturoppsyn til Romerikes Blad seint torsdag kveld.

Søndag 26. mai gav Fylkesmannen i Oslo og Viken fellingsløyve på éin ulv i tilknyting til Romeriksåsen. Løyvet gjeld fram til 7. juni klokka 12.

