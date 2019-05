Kjent utlendingsadvokat meiner Kallmyr har brote lova

innenriks

– Eg skal ikkje uttale meg om den moralske eller etiske sida ved dette, men det Kallmyr har gjort, er straffbart, seier advokat Humlen, ifølgje DN. Han seier det ikkje speler noka rolle om au pairen jobba eller ikkje.

Au pairen flytta frå ein annan familie før ho hadde levert søknad om løyve til politiet. Kallmyr seier at ho ikkje har jobba, men at han hadde fått beskjed frå eitt av dei største au pair-byråa i landet om at ho kunne bu hos dei likevel. Au pairen sjølv seier òg at ho ikkje jobba.

Humlen seier at det Kallmyr har gjort, uansett er ulovleg. Opphaldsløyvet til au pairen er knytt til den første vertsfamilien, og viss ho flyttar, fell opphaldsløyvet bort, seier han.

– Det betyr at Kallmyr har husa ein ulovleg utlending, noko det er eigne straffeavgjerder for, seier Humlen, som er ekspert på utlendingsrett.

Regelverket er ifølgje Humlen strengt nettopp for å unngå misbruk av au pair-ordninga og for å verne sårbare individ.

– Dei har eit svakt vern, og det er derfor reglane er strenge, seier han og forklarer at nokre au pairar skiftar oppdragsgivar undervegs i opphaldet, og at det her ligg ein fare for misbruk.

– Derfor er det sett ein tydeleg regel ved byte av vertsfamilie: Ein skal ikkje kunne flytte inn hos eller bu hos ein vertsfamilie før politiet har registrert forholdet, seier han og meiner ein tidlegare advokat og noverande justisminister burde visst betre.

Kallmyr var fredag ikkje tilgjengeleg for kommentar, seier kommunikasjonsrådgivar Andreas Bondevik til NTB, og viser til Kallmyrs utsegner på Facebook og til NRKs Politisk kvarter.

(©NPK)