Kjell Ingolf Ropstad blir far igjen

innenriks

Kjell Ingolf Ropstad og kona Arnbjørg Vedelden Ropstad delte begge nyheita på sosiale medium torsdag, ifølgje Dagen.

– Hausten 2019 blir ein spennande haust. Ikkje berre er det val, vi startar òg med vakenetter, ammetåke og bleieskift på nytt. Anna Louisa gler seg over tittelen «storesøster», og vi håper ho blir like begeistra for det vesle nurket som kjem. Vi gler oss! skriv KrF-leiaren.

Terminen er i midten av oktober. Ropstad tar permisjon frå jobben som barne- og familieminister.

– Ja, det er på sin plass, seier han til Dagen.

Kva tid og kor lang permisjonen blir er ikkje klart, men etter at dottera Anna Louise vart fødd, tok han ut tre månader.

