Dokumentar med skjulte opptak frå svinenæringa på gang

innenriks

Ifølgje Nationen skal dokumentaren sendast på NRK Brennpunkt før sommaren. Piraya Film stod òg bak den omstridde dokumentaren «Pels», som vart sendt på same kanal i 2014.

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag opplyser at ho har sett eit utkast til filmen, som skal ta for seg smågrisprodusentar og at bondelaget er i dialog med NRK.

– Med denne filmen ønsker ein å trekkje ei slutning frå enkeltpersonar til ei heil næring. Det er vi bekymra for. Filmen viser situasjonar der dyr blir dårleg behandla, og grove regelverksbrot. Handlingar der dyr blir behandla dårleg er uakseptabelt. Dyr skal behandlast med respekt og regelverket skal følgjast. Vi er opptatt av å fortelje kva vi gjer, korleis vi produserer mat og at næringa tar dyrevelferd på alvor, seier Jakobsen.

Ho stadfestar at det er brukt skjult kamera i dokumentaren.

Produsent Bjarte Mørner Tveit i Piraya Film opplyser at selskapet ikkje kommenterer filmar som ikkje er ferdige. Redaksjonssjef Solveig Husøy i NRK stadfestar at kanalen har kontakt med Piraya Film, men kan ikkje uttale seg nærare om det.

(©NPK)