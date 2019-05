UDI meiner au pair jobba ulovleg for justisministeren

innenriks

– Det kan hende eg har vurdert regelverket feil, seier Kallmyr til avisa.

Au pairen flytta inn hos familien Kallmyr i august i fjor, då justisministeren framleis jobba som advokat. Ho fekk avslag på opphald og vart beden om å forlate landet med éin dags frist i mai i år, noko ho gjorde.

Den siste veka har ho vorte varsla om at ho kan bli utvist frå Noreg og heile Schengen-området på grunn av ulovleg opphald og arbeid hos justisministeren, ifølgje Aftenposten.

– Dette er ei veldig kjedeleg sak, aller mest for ho som var au pair, seier Kallmyr.

UDI har enno ikkje konkludert i utvisingssaka, og det er enno ikkje vedtatt om det vil komme reaksjonar overfor vertsfamilien.

Som justisminister er Kallmyr øvste leiar for UDI og for handheving av utlendingsloven. Kallmyr seier han no vil ha eigen habilitet vurdert når det gjeld handteringa av alle spørsmål knytt til au pair-ordninga.

Au advokaten til pairen Ingvild Boe Hornburg meiner saka må dreie seg om ei misforståing frå UDI si side.