Stortinget seier nei til ytterlegare innstramming i reglane for kol i oljefondet

innenriks

Gjennom fondsmeldinga som vart lagt fram tidlegare i år vart det kjent at regjeringa ville innføre skjerpte reglar for kol i oljefondet. Kolkriteriet blir endra slik at det også fangar opp selskap med betydeleg kolrelatert verksemd i absolutt forstand. Dei relative tersklane til kriteriet på 30 prosent blir behaldne, men blir supplerte med absolutte tersklar for kolutvinning og kolkraftkapasitet.

Under behandlinga til finanskomiteen av fondsmeldinga til regjeringa ville SV, MDG og Raudt gå endå lengre og ekskludere selskap som byggjer nye kolkraftverk. Eit klart fleirtal med regjeringspartia, Ap og Sp sa likevel nei.

– Det er skuffande at stortingsfleirtalet vil tillate at oljefondet framleis vil vere investert i ei rekke selskap som byggjer nye kolkraftverk, siger Per Kristian Sbertoli, fagansvarleg finans i ZERO.

– Regjeringa har i Granavolden-erklæringa lova ei satsing på å stanse bygginga av ny kolkraft i vekstøkonomiar. Då er det oppsiktsvekkjande at ein vil tillate at oljefondet er investert i selskapa som byggjer nettopp desse kraftverka, held fram han.

Ifølgje NRK har oljefondet har investert til saman 14 milliardar i selskap som ikkje vil bli ekskludert med regjeringsforslaget til kolkriterium, men som har planar om å byggje 39 nye kolkraftverk.

