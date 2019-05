Sp ser ingen grunn til jubel for pelsdyrstøtte

innenriks

– Eg ser Frp meiner pelsdyrbøndene bør juble for dette. Det er vanskeleg å sjå for seg folk juble over å bli fråtatt yrket og arbeidsplassane sine, seier parlamentarisk leiar Marit Arnstad i Sp.

Ho er sterkt kritisk til den kompensasjonspakken som Høgre, Frp, Venstre og KrF onsdag presenterte for pelsdyrbønder som no må avvikle verksemda. Arnstad minner om at det regjeringa gjer, er å «innføre næringsforbod for ei heil yrkesgruppe».

– Det einaste vi meiner vil vere akseptabelt, er full erstatning individuelt til alle som blir nekta å drive med yrket sitt, seier ho til NTB.

– Alt som har med riving og gjeld å gjere og oppsparte midlar som er brukt til å etablere livsverket, bør givast kompensasjon, meiner Arnstad.

