Schibsted vil legge ned kundesenter på Fagernes – 70 kan miste jobben

Kundesenteret på Fagernes svarer på førespurnader frå kundar til fleire av Schibsteds mediehus.

Konsernet sette i april i gang eit arbeid for å sjå på organiseringa av kundeservice for framtida, og det er lagt fram ei tilråding om å avvikle senteret i Oppland. Konsernleiinga opplyser onsdag at dei stiller seg bak denne tilrådinga.

Det er foreslått å etablere ei ny og mindre kundesenter-avdeling ved Schibsteds hovudkontor i Oslo, og dessutan at den største delen av arbeidet blir sett ut til ein ekstern tredjepart.

70 årsverk kan bli overtalige ved ei avvikling på Fagernes, opplyser Schibsted.

– Dersom vi landar på denne hybridløysinga, så veit vi at dette ikkje er kva tilsette på Fagernes hadde håpt på. Ei slik avgjerd får konsekvensar for mange menneske og familiar, og det er vi lei oss for. Vi ønsker derfor no å komme i dialog med aktørar, som kan vere interessert i vidare drift av kundesenteret, seier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for nyheitsmedia i Schibsted.

Schibsted skal no ha dialog med Oppland fylkeskommune og tillitsvalde før styret i Schibsted Noreg skal fatte ei endeleg avgjerd. Dette blir venta å skje innan 30 dagar.

Tidsramma for ei eventuell avvikling er ikkje klar, men mediekonsernet ser for seg at ein ny organisasjon vil vere på plass rundt 1. oktober.

