Mæland vil ha dialogmøte om nettmobbing av politikarar

innenriks

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ber ifølgje NRK alle stortingspartia om eit møte om nettmobbing av politikarar. Utspelet kjem etter at mellom anna ordføraren i Klepp kommune denne veka fortalde om truslar frå bompengemotstandarar.

I ein rapport som er utført av Ipsos på oppdrag av KS, kjem det fram at 43 prosent av norske lokalpolitikarar har opplevd hatefulle ytringar eller truslar. Ifølgje Søgne Songdalen Budstikke har halvparten vurdert å gi seg i politikken på grunn av dette. 15 prosent har slutta.

– Vi står i fare for at folk ikkje vil engasjere seg, vil gjere ein innsats for samfunnet, og derfor så må vi vere villige til å sjå etter alle moglege tiltak på tvers av partia for å jobbe imot dette. Eg ønsker å invitere til eit dialogmøte med ulike politikarar frå ulike delar av landet og ulike parti, der vi kan setje oss ned og utveksle erfaringar, men også idear og tips til korleis vi kan jobbe mot dette, seier Mæland til NRK.

Mæland vil ifølgje Søgne Songdalen Budstikke også ha med KS og organisasjonslivet for å diskutere korleis ein skal kjempe mot truslar og hatefulle ytringar mot lokalpolitikarar.

– Vi ønsker framleis å ha eit samfunn der alle uansett alder, kjønn, bustad og livssituasjon skal kunne delta. Derfor inviterer vi KS og partia for å sjå på kva vi saman kan gjere for å redusere omfanget, siger Mæland i KS-podden «Der livet leves» i ein samtale med styreleiar i KS, Gunn Marit Helgesen.

