Forsvaret opnar for å ta inn ungdom med ADHD

Dersom du før ville inn i førstegongsteneste og samtidig svarte ja på spørsmålet om du har ein ADHD-diagnose, vart du automatisk avskoren frå å gå vidare i søkjeprosessen.

Etter at Likestillings- og diskrimineringsombodet tidlegare i år klaga på praksisen, har Forsvaret endra reglane.

– Vi er ulike og kan ikkje ha det slik at alle med same diagnose blir skorne over ein kam, seier likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm.

Ombodet fekk fleire førespurnader frå personar med ADHD-diagnose som ønsker å gjennomføre førstegongsteneste, men som har fått avslag etter å ha fylt ut eigenmelding.

– Slik praksis meiner vi er i strid med lova og forbodet mot diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne. Derfor valde vi å klage Forsvarsdepartementet inn til Diskrimineringsnemnda, seier Bjurstrøm.

I klaga skriv ombodet at Forsvaret ikkje tok omsyn til at dette er ein diagnose med store skilnader når det gjeld symptom og meining for funksjonsnivå.

– Forsvaret skal rekruttere dei beste, og det skal bli lettare å be om individuell vurdering. Det er flott, for vi treng motiverte ungdommar til teneste, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

