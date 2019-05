Auka omsetning i detaljhandelen

innenriks

Trenden viser no ei stiging sidan slutten av 2018 og ligg på same nivå som på toppunktet i fjor, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Oppgangen i april vart i stor grad drive av daglegvarehandelen, heiter det.

Byggjevarer og butikkhandel med klede hadde også vekst i omsetningsvolumet denne perioden og bidrog til å forsterke oppgangen ytterlegare.

Omsetningsindeksen for april er vanskeleg å samanlikne med tilsvarande månad i 2018 på grunn av påsken, og den sesongjusterte indeksen for april er dermed meir usikker enn indeksane for dei andre månadene.

