Ap etterlyser anstendigheit overfor pelsdyrbønder

– Det er to år sidan Stortinget sa, mot Ap sine stemmer, at vi går for ei berekraftig utvikling av pelsdyrnæringa. Så kjem dei same partia og legg næringa ned. Då meiner eg anstendigheita og folkeskikken må fram. Det manglar desse partia når dei legg fram det dei gjer no, seier næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland i Ap til NTB.

– Ap er for ei styrt avvikling av pelsdyrnæringa, men vi ønsker å gjere det på ein ordentleg og heiderleg måte, legg han til.

Aasland meiner kompensasjonen burde vore basert på ekspropriasjonsrettslege prinsipp.

– Det betyr at meir av dei faktiske verdiane som ligg der og det som blir påført av kostnadar, blir dekte. Det ville vore rettferdig. Om ein hadde brukt ekspropriasjonsrettslege prinsipp, er det utrekna om lag 1,7 milliardar kroner, men det er òg veldig omtrentleg, seier Ap-politikaren.

