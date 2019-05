Ambulanseflypilotar saksøkjer den nye arbeidsgivaren sin

innenriks

Pilotane meiner dei har krav på å behalde lønna og ansienniteten sin når det svensk-britiske selskapet Babcock overtar drifta av ambulanseflya 1. juli i år, skriv Dagbladet.

Pilotane var tidlegare tilsett i selskapet Lufttransport, som tapte anbodet om å drive ambulanseflytenesta vidare. Heilt sidan utfallet av anbodskonkurransen vart klart, har flygarane kjempa for å få behalde dei tidlegare arbeidsvilkåra. Dei meiner skiftet av arbeidsgivar er å rekne som ei såkalla verksemdsavhending, noko som gir dei krav på same vilkår.

Bemanningskrise

– Målet er å få ei endeleg rettsleg avklaring av kva for rettar ein arbeidstakar har etter ein anbodsrunde. Pilotane ønsker å behalde lønna og ansienniteten dei hadde, seier advokat Lars Holo i Arntzen de Besche, som representerer flygarane.

Babcock har ikkje akseptert verksemdsavhending tidlegare i prosessen. NHO representerer selskapet i rettstvisten.

I slutten av april i fjor blei dei bemanningskrise i luftambulansetenesta i nord. Strida om lønns- og arbeidsvilkåra dei skulle få hos Babcock, gjorde at 13 pilotar slutta. Dette skapte pilotmangel for Lufttransport, som då dreiv tenesta.

Utgreiing

Saka vart løfta opp på politisk nivå, og helseminister Bent Høie (H) vart skulda for manglande politisk leiarskap av opposisjonen. Stortinget vedtok at regjeringa må greie ut om det er betre med offentleg/ideell drift i luftambulansetenesta, ei utgreiing Høie har lova at skal vere klar denne stortingsperioden.

