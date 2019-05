Solberg hardt ut mot hets av ordførar i bompengesak

innenriks

Ein gråtkjøvd Klepp-ordførar Ane Mari Braut Nese (H) tok i kommunestyret måndag eit oppgjer med hærverk og hets ho og familien hennar har vorte utsett for i samband med bompengesaka.

– Son min vart kasta i veggen og tatt kvelartak på for å få mor til å snu i bompengesaka. Vi har opplevd hærverk på bil og heim. Huset vårt har vorte spraya ned med kumøkk, fortalde Klepp-ordføraren frå talarstolen, ifølgje NRK.

Det er strid om finansieringa av infrastrukturen i Orstad/Kverneland-området som har sett sinna i kok i kommunen.

Tar avstand

Andreas Lahammer, som var initiativtakar bak bompengedemonstrasjonen på Klepp måndag, tar overfor NRK avstand frå hendingane.

– Eg er imot personleg hets av ordføraren. Eg synest det er heilt barnsleg gjort av dei demonstrantane som hetsa ordføraren, seier han.

– Heilt forferdeleg

Statsminister Erna Solberg (H) omtalte opplevingane til ordføraren som uhaldbare.

– Eg synest det er heilt forferdeleg at ungane hennar opplever dette. Det er ikkje noko nytt, for vi har hatt ein runde på dette med hets for eit knapt halvår sidan, sa ho til NRK måndag kveld.

Venstre-leiar Trine Skei Grande og Frp-leiar Siv Jensen gjekk òg gått hardt ut mot opplevingane Nese fortalde om.

Måndag kveld gjekk eit fleirtal i kommunestyret i Klepp inn for å stanse utbygginga av bompengeprosjektet.

