Snart ny rekord for medisinmangel

innenriks

– No har det vorte så mange manglar at eg i periodar mistar oversikta over alle manglane, seier leiar for Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap, Anne Markestad, til NRK.

Frå 34 registrerte manglar i 2008 vart det registrert 684 manglar i fjor, ny rekord. Hittil i 2019 er det registrert 655 manglar, og det er ikkje gått fem månader ein gong.

Årsakene til auken er fleire, mellom anna er det lang reiseveg frå verkestoff til ferdig produkt er ferdig framstilt, pakka og levert. Mykje kan skje – og skjer – på vegen. Ei anna årsak er at medisinar berre er lukrative dei første 20 åra dei er verna av patent, deretter kan dei kopierast, og kvalitet og interesse for å sikre leveransane fell. Konkurranse på marknaden har ført til at mykje blir produsert i India og Kina, som gjer leveransane usikre. Mykje er òg prega av hemmeleghald.

– Vi veit veldig lite. Vi har oversikt over kva som ligg på lager hos grossisten som sjukehusa har avtale med. Men vi veit ikkje kva leverandøren har på lager, seier Markestad.

Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket trur det kan vere ein idé at europeiske sjukehus ser til USA, der store sjukehus har starta eigne legemiddelfirma. På den måten kan ein sikre produksjon av dei livsviktige medisinane dei treng og absolutt ikkje må sleppe opp for.

(©NPK)