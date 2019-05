Sekretariatet til Bioteknologirådet flyttar til Bergen

innenriks

Avgjerda om å flytte sekretariatet er i tråd med ønsket til regjeringa om å flytte statlege arbeidsplassar ut av Oslo, skriv regjeringa i ei pressemelding tysdag kveld.

– Ei lokalisering i Bergen vil gi sekretariatet nærleik til viktige fag-, utdannings- og forskingsmiljø. Eg håper at dei dugelege tilsette ønsker å bli med til Bergen og halde fram det viktige arbeidet der, seier helseminister Bent Høie (H).

Flyttinga vil etter planen vere gjennomført ved utgangen av 2020.

Tidlegare har tidlegare leiarar av Bioteknologirådet, som mellom anna inkluderer Kristin Halvorsen, i ein kronikk i VG skrive at ei flytting vil vere eit lite framtidsretta grep. Til same avis har Halvorsen sagt at det vil krevje at ein må byggje opp eit heilt nytt miljø.

Det meiner byrådsleiarkandidat for Høgre i Bergen, Harald Victor Hove, ikkje stemmer.

– Bergen er ein naturleg stad å flytte Bioteknologirådet til. Vi har sterke fagmiljø som kan gjere minst like gode etiske vurderingar som det ein kan i Oslo, seier Hove til NTB, og viser til at det mellom anna finst kompetansen innan assistert befruktning, biobankar og helseregister og gentesting.

Bioteknologirådet er eit frittståande, rådgivande organ som er utnemnt av regjeringa og er mellom anna ein høyringsinstans for norske styresmakter i samband med saker som handlar om moderne bioteknologi. Sekretariatet har sju faste tilsette med høg kompetanse på mange område innan gen- og bioteknologi.

