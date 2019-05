Kallmyr vil ikkje la kommunane skrive ut pass

innenriks

– For å ta vare på behovet for tilstrekkeleg kompetanse, kvalitet og tryggleik i utskrivingsprosessen er det mellom anna avgjerande at kvart pass- og ID-kontor har eit visst saksvolum. Det er òg ein føresetnad at utskriving av pass blir utført likt over heile landet, skriv Kallmyr i eit brev til Stortinget tysdag.

– På noverande tidspunkt er det derfor ikkje aktuelt å flytte ansvaret for utskriving av pass frå politiet til eksempelvis kommunane, heiter det.

Brevet til justisministeren er eit svar på eit spørsmål frå Ole André Myhrvold frå Senterpartiet som viste til nedlegging av lensmannskontor og sentralisering av passkontora.

– Då ei rekke lensmannskontor vart lagde ned og politiressursane samla i det tidlegare Follo politidistrikt, vart det sagt at passutskrivinga i framtida kanskje kunne skje ved kommunale servicepunkt, skriv han.

Men ifølgje Kallmyr er dette problematisk av fleire årsaker.

– For å fatte vedtak om utskriving av pass er den som skriv ut, avhengig av informasjon frå fleire av registera til politiet. Utskriving av pass er derfor ein del av forvaltingsoppgåvene i politiet, seier han.

Kallmyr seier pass ikkje skal utskrivast til personar som er etterlyste eller vedtok arrestert. Han minner om at norske pass har høg status internasjonalt, gir visumfridom til mange land og er ettertrakta blant kriminelle.

– Ein sikker utskrivingsprosess er derfor avgjerande for samfunnstryggleiken, skriv statsråden.

Regjeringa har planlagt å legge ned 64 passkontor, slik at det i 2019 blir 77 stader igjen der ein kan få utskrive pass.

(©NPK)