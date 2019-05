Gjensidige tapte i retten – må betale for hus som vart flaumskadd to gonger i Gudbrandsdalen

innenriks

Forsikringsselskapet ville at kommunen skulle betale for skadane på eit bustadhus i Kvam som første vart totalskadd i flaum i 2011. Huseigaren fekk løyve til å bygge opp eit nytt hus på same tomt. Det nye huset vart totalskadd i ein ny flaum i 2013.

Etter at huset vart tatt av flaumen i 2013 stemna forsikringsselskapet Nord-Fron kommune for 7 millionar kroner og tapte i tingretten. Dommen vart anka til Eidsivating lagmannsrett, som no har komme med si avgjerd.

– Gjensidige meiner at dommen frå lagmannsretten set Kommune-Noreg tilbake i tid når det gjeld ansvarsplassering. Vi er skuffa over at retten slår fast at Nord-Fron kommune ikkje har ansvaret då dei tillét bygging i eit flaumutsett område, seier Gjensidiges advokat, Merete A. Utgård, i ein kommentar til dommen.

Ho meiner saka har stor prinsipiell tyding for store delar av forsikringsbransjen og kommunane.

– Forsikring skal dekke skadar som skjer plutseleg, uføresett og ikkje kan førebyggast eller hindrast. Når ein ved tidlegare naturhendingar får eit klart varsel om flaumfare, så er det klart føresett og ein kunne ha hindra skade, held ho fram.

