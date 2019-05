Bønder kan få besøk av inspektørar utan fagkompetanse

innenriks

Det er likevel Mattilsynet som skriv alle tilsynsrapportane, skriv Nationen.

Fram til 1. mai i år er det utført 396 inspeksjonar der folk frå dyrevernsnemnda var åleine på inspeksjon. Det utgjer 21,6 prosent av inspeksjonane.

Presseavdelinga i region Sør og Vest i Mattilsynet opplyser at dei har valt å bruke nemndene «for å sjekke ut bekymringsmeldingar og til screening av dyrehold med produksjonsdyr».

Når ein eller fleire representantar frå dyrevernsnemnda har vore ute på inspeksjon åleine, er det vanleg at det er Mattilsynet som skriv ein rapport om tilsynet utan at rapportforfattaren var med på gardsbesøket, får Nationen opplyst.

Direktør for planter og dyr i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud, stadfestar at Mattilsynet skriv rapportar basert på tilsyn utført av dyrevernsnemndene utan at den som skriv rapporten, var med på tilsyna.

Etter avsløringa om at ein rapport frå Mattilsynet var full av feil etter eit tilsyn på ein pelsdyrgard i Sandnes i Rogaland, uttrykker mange bønder misnøye med fagkompetansen dei blir møtt med av inspektørane som skal utføre tilsyna.

– Vi har ikkje konkrete krav til kompetanse på dei enkelte dyreslaga, seier Mattilsynet.

– Inspektørane våre vil aldri kunne oppfylle ønsket om å kunne til botns i det dei skal føre tilsyn med. Det må dei vere bevisste på og dei må hente inn fagkunnskap når det er behov for det, seier Baalsrud.

