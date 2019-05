Vy-toga er punktlege, men kundane er skuffa over buss for tog

innenriks

Tal frå Bane Nor viser at 88,3 prosent av Vy-toga i 2019 har vore punktlege. Målet for kunde-vurderinga av kor punktlege toga er ligg no på 65 poeng, opp 4 poeng frå sist måling i haust. Totalt 6.300 tilfeldige kundar har vorte spurde.

– Vi er veldig glade for at så mange kundar gir oss gode tilbakemeldingar medan det har vore mykje støy rundt at vi skiftar namn. Den daglege leveransen vår er det aller viktigaste for dei reisande, seier konserndirektør for tog i Vy Arne Fosen.

Kundane er derimot mindre fornøgde med korleis buss for tog blir handtert.

– Dette er viktige tilbakemeldingar som vi tar til oss. Vi har allereie sett i gang mange tiltak, og jobbar tett med Bane Nor for at avvik skal bli handterte endå betre framover, seier Fosen.

Samanlagt er målet for kor tilfredse togkundane til vy er, no på 74 poeng, opp 2 poeng sidan målinga i haust.

(©NPK)