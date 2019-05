Søreide: – Vi må gjere meir for å verne miljøforkjemparar

innenriks

– Dette er berre toppen av isfjellet, sa Eriksen Søreide i opningstalen sin til Oslo Freedom Forum måndag.

Dissidentar, opposisjonelle og aktivistar frå alle verdshjørne er samla i Oslo til den tredagars konferansen, som er den ellevte i rekka.

I fjor vart rekordmange 329 aktivistar drepne, ifølgje organisasjonen Frontline Defenders. 77 prosent av dei var miljøvernarar.

– Dette er svært urovekkjande. Vi må slå alarm når det rammar dei som slåst for miljøet og gjere meir for å verne dei, understreka Eriksen Søreide.

Samtidig trekte ho fram at i mars vedtok FNs menneskerettsråd for første gong samrøystes ein resolusjon om betre vern av menneskerettsforkjemparar, særleg miljøvernarar.

Trass i at det er over 70 år sidan menneskerettserklæringa vart vedtatt, som skulle sikre alle grunnleggande rettar og fridom for alle, er dette framleis langt frå den verkelegheita mange lever i, peikte utanriksministeren på.

– Eg deler bekymringa deira for eit krympande demokratisk rom, sa Eriksen Søreide, som samtidig påpeikar at det har vore ein framgang på menneskerettsområdet dei siste tiåra.

– Konsekvensane for å bryte menneskerettane har auka, seier ho.

