Permitteringar i vente for lakseslakteri i Nordland og Troms

innenriks

Administrerande direktør i Sjømat Noreg Geir Ove Ystmark seier til Klassekampen at det vil komme permitteringar, men at han førebels ikkje har oversikt over situasjonen. Den kommande veka skal han ha møte med bransjen i Nord-Noreg og forbunda som organiserer dei tilsette.

– Lakseoppdrett er produksjonar med høg biologisk risiko. Sidan 2006 har verksemdene vore i positiv utvikling og med bra avkasting dei siste åra, poengterer Ystmark, som derfor meiner det er for tidleg å seie noko om kva slag type bistand som skal ytast til verksemder, tilsette og lokalsamfunn.

Nestleiar i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Jarle Wilhelmsen påpeikar at organiseringa av bransjen er eit problem, der oppdrettarane har det store overskotet, og slaktinga er skilt ut i ei eiga verksemd utan stor forteneste. Mange slakteri står no utan arbeid, utan middel å gå på og fryktar permitteringar av tilsette. Fleire meiner oppdrettarane burde bidra med støtte.

I ein e-post til Klassekampen avviser ikkje fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) at bransjen kan få krisehjelp, slik bøndene fekk etter tørken.

(©NPK)