Pelsdyrsaka i Rogaland skal granskast

I ein rapport om ein minkfarm med 9.600 dyr i Sandnes melde Mattilsynet om underernærte dyr og tilrådde fôrbytte eller avvikling av drifta. Men NRK avslørte at rapporten frå juni i fjor var full av faktafeil, og det innrømte òg tilsynet.

Mattilsynet beklagar på det sterkaste det som har skjedd og har sendt ein ny tilsynsrapport til minkbonden.

– Dei siste dagane har tilliten til Mattilsynet vorte trekt i tvil av stortingsrepresentantar, næringsorganisasjonar og media. Dette er ein situasjon vi som tilsynsstyresmakt ikkje kan leve med, og derfor vil vi no bestille ei ekstern gransking, seier Karina Kaupang, fungerande administrerande direktør i Mattilsynet.

Karina Kaupang tok over inntil vidare etter at Harald Gjein fråtredde sist fredag.

– Dette er ein alvorleg situasjon for Mattilsynet, og vi tar han på det største alvoret. Vi kjenner ikkje til liknande saker som den i Rogaland, men mistilliten som har komme fram, gjer at vi ser det nødvendig med ei ekstern gransking på utvalde tilsynsområde, seier Kaupang.

Mattilsynet har allereie starta eigne undersøkingar om tilsynet hos pelsdyrbonden. I tillegg blir det straks sett ned ei undersøkingsgruppe som skal kartleggje Mattilsynets bruk av dyrevernsnemnder. Retningslinjene for gjennomføring av tilsyn skal òg gjennomgåast.

– Befolkninga skal ha tillit til at vi gjer jobben vår på ein ordentleg måte, og eg veit at inspektørane våre står på kvar einaste dag for å oppfylle oppdraget vårt på ein så god måte som mogleg, seier Kaupang.

