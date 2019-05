Ny rapport: Legevakter i Noreg slit med rekruttering

innenriks

Den nye undersøkinga gjort for Helsedirektoratet kjem frå Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM).

– På nasjonalt plan har cirka 1 av 10 legevakter problem med å rekruttere legar og sjukepleiarar. Men problema er klart størst i Nordland, seier Jesper Blinkenberg som er leiar i NKLM til NRK.

I Nordland har 56 prosent av legevaktene problem med å rekruttere kvalifiserte sjukepleiarar. 28 prosent av legevaktene slit med å rekruttere legar, ifølgje Blinkenberg.

Leiar ved Bodø legevakt Jørgen Bjørnstad seier det er fleire grunnar til at rekrutteringa til legevaktene blir stadig vanskelegare.

– På legevakta kan vi ikkje tilsetje nyutdanna sjukepleiarar. Lovar tilseier at sjukepleiarane må ha relevant erfaring frå før, seier han til kanalen. Dette fører ifølgje han til mange ledige stillingar og stadig færre søkarar på stillingane.

Fylkesleiar Gjertrud Krokaa i Sjukepleiarforbundet fortel til NRK at ho ikkje er overraska over at legevaktene slit. Ho meiner at legevaktene ofte berre lyser ut deltidsstillingar, og understrekar at mangel på sjukepleiarar og legar skaper eit utrygt samfunn.

– Det kan vere barna våre, foreldra våre, eller kven som helst av oss som blir sjuke. Og skal vi ikkje vere trygg på at det er nødvendig bemanning og kompetanse på legevakta, ja kva skal vi vere trygg på då, spør Krokaa.

