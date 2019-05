innenriks

Nasdaqs første bod var avhengig av at 90 prosent av aksjonærane godtok bodet, men kravet vart seinare redusert til 67 prosent.

Euronext har allereie sikra seg kontroll over drygt 53 prosent av aksjane i Oslo Børs VPS, og blokkerer dermed for Nasdaq, melder Dagens Næringsliv.

Finansdepartementet godkjente nyleg at begge dei to interessentane, Nasdaq og Euronext, kan få kjøpe Oslo Børs. I praksis betydde det at Euronext vann over Nasdaq i kampen om å overta den norske børsen.

(©NPK)