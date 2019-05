Fiskeriministeren vil kompensere algeramma oppdrettarar

innenriks

– Eg er mannen til sjømatnæringa inn i regjeringa. Eg har tenkt å stå side om side med dykk og sørgje for at vi får på plass ordningar no, som gjer at vi kjem vidare, sa fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) då han måndag møtte oppdrettarane i nord som er ramma av dødsalgen.

Dei siste vekene har 7 millionar oppdrettslaksar døydd av algen, og situasjonen er enno ikkje avklart. I salen i Svolvær sat mange av dei som har jobba døgnet rundt for å redde laksebestandane sine, men likevel er over 13.200 tonn gått tapt.

Fiskeriministeren varslar at det vil komme tiltak for å hjelpe oppdrettarane, men at det vil ta tid å komme fram til kva som vil treffe best.

– Vi har fått mange innspel i denne saka. Men det er altfor tidleg å gå inn og konkludere. Det viktigaste no er å ta hand om krisa, seier han.

Han nemner mellom anna at det kan etablerast betre varslingssystem, slik at ein kan få betre tid til å flytte fisk neste gong algane dukkar opp. I tillegg opnar fiskeriministeren for å innføre såkalla kompenserande MTB (maksimalt tillaten biomasse). MTB regulerer kor mange tonn fisk oppdrettarane har lov til å produsere, og dermed kan dei som er ramma, kanskje få utvida rammer.

– Vi opnar for endringar i regelverket og dispensasjonar for å hjelpe dei som er ramma, over kneika, til dømes om ein kan vente til fisken blir større. Slik at folk kan hente igjen noko av det tapte, sa fiskeriministeren.

Han fortalde at han skulle legge igjen visittkortet sitt slik at dei som treng å prate med han, kan ringe han direkte.

