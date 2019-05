Filmselskap avviser at James Bond blir spelt inn på Sunnmøre

innenriks

TV 2 melde i helga at innspelinga av ein ny James Bond-film kunne vere i gang på Sunnmøre og viste til at fleire varebilar merka med Pinewood og Movie Maker hadde inntatt bygda Sæbø.

– Det blir spekulert mykje. Eg kan avkrefte at det er James Bond-produksjonen som er på plass i Sæbø, seier linjeprodusent Per Henry Borch i True North til Dagbladet.

At det går føre seg filminnspeling på staden, er likevel på det reine. Kva for ein film det dreier seg om, er det likevel ingen som vil opplyse om.

– Vi skjønner at folk er nysgjerrige og stolte over at det blir lagt internasjonale innspelingar hit, men for at vi skal klare å lage film, kan vi ikkje ha tilreisande på sett og framfor kamera, seier Borch.

True North har ansvaret for å legge til rette for James Bond-innspelinga i Noreg, men jobbar òg for andre prosjekt parallelt.

I mars og april vart det spelt inn scener til «Bond 25» i skogen i Nittedal i Akershus.

Nyheitsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 seier til avisa at dei bomma på kva for ein film som skulle spelast inn på Sunnmøre.

