Bygginga av vindkraftverk på Frøya blir stansa mellombels

– Dette er ei vanskeleg sak som vil ha store konsekvensar for mange. Eg tar bekymringane til kommunen og innbyggjarane på alvor. Det er heilt avgjerande at alle kan føle tryggleik for at det er ei reell prøving departementet gjer, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Selskapet Trønderenergi noterer at departementet ikkje har gjort noka realitetsvurdering av saka.

– Vi er overraska over vedtaket, men vi har fått forklart at utsett iverksetjing i forkant av behandling av saker med naturinngrep er normal praksis i slike tilfelle, heiter det i ei pressemelding frå Trønderenergi.