Forskarane fryktar borkbilleepidemi i sommar

innenriks

Om det skulle gå slik forskarane fryktar, kjem fleire borkbilleartar til å gå til angrep. Det gjeld både den frykta stor granborkbille (Ips typographus) og lita granborkbille (Pityogenes chalcographus).

– Kniv er ein bra reiskap for å undersøke om det finst gangsystem og levande granborkbiller under borken. På forsommaren kan ein òg kikke etter brunt boremel under dei små, runde innburinghola etter borkbillene. Om du har liggande vyrke bør du sjekke i heile lengda av stammen, seier rådgivar og insektekspert Torstein Kvamme i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

NIBIO har drive borkbilleovervaking i Noreg sidan 1978. Dette er den mest omfattande overvakinga av granborkbiller i verda.

På oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet organiserer instituttet ei registrering av borkbillebestandane i alle distrikt med granskog. Arbeidet blir utført i samarbeid med dei lokale skogbruksstyresmaktene for å kunne varsle når billebestandane når nivå som kan gi store skogskadar.

Ekstra på vakt

Det er den varme sommaren i fjor som er årsak til dei store skadane på grantrea. Tørkesommaren i fjor i kombinasjon med uvanleg mykje snø og mange knekte tretoppar i fjor vinter har gjort at skogeigarar og skogforskarar er ekstra på vakt denne våren.

– Ja, det er til dels sterke skadar på gran. Døyinga blant grantre i sørlege delar av Austlandet er unormal høg etter tørkesommaren 2018. Det er både tørkeskadar og borkbilleskadar, forklarer seniorforskar Svein Solberg i NIBIO.

På 1970-talet øydela granborkbilla fire millionar kubikkmeter granskog til ein verdi av rundt 500 millionar kroner berre på Austlandet. Vestfold vart hardt ramma den gongen.

I samarbeid med den lokale skogforvaltninga skal skogforskarar og ekspertar på insektskadar frå NIBIO no undersøke fleire område i Vestfold for å anslå kor mange tre som har vorte angripne av ulike borkbilleartar.

– Skogskadane er særleg utbreidde og store i Vestfold. Det gjeld dels enkeltståande tre og dels grupper av tre på opptil 30, seier Solberg.

Droneovervaking

I tillegg til å undersøke trea på bakken, bruker forskarane både fly, dronar og satellittar til å overvake skogskadane. Oppløysinga på bilda er så høg at forskarane kan sjå kvart enkelt tre.

– På denne måten kan bilde frå fly og dronar saman med satellittbilde gi nyttig informasjon om i kva grad skogen er skadd eller ikkje – kanskje til og med før vi oppdagar skadane på bakken, seier Solberg.

Han trur at sannsynet for ein granbarkbilleepidemi i år er moderat, men det er uvisst og avheng i stor grad av temperatur og nedbørsforhold utover sommaren.

– Om sommaren skulle bli varm og tørr i år òg, så kan populasjonen av stor granborkbille komme over ein såkalla epidemisk terskel, og då kan dei byrje å drepe frisk skog. Då er det nærast umogleg å kontrollere utviklinga av skadane, og det var det som skjedde på 1970-talet. Det er det vi er redde for, seier Svein Solberg.

(©NPK)