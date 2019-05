Stort klimaoppmøte framfor Stortinget trass i pøsregnet

innenriks

Det var tett med paraplyar og regnfrakkar framfor Stortinget fredag, men det la ingen dempar på stemninga. Ungdommane trena på kamprop og klimabrøl.

Fleire organisasjonar hadde rigga opp stands og telt der ein kunne få informasjon om klimakampen og skrive eigne plakatar.

Piping for Erna

Statsminister Erna Solberg (H) var den siste som heldt appell før marsjen starta. Ho fekk både piping og klapping for talen sin, der ho vedgjekk at Noreg har eit spesielt ansvar.

– Eg forstår at mange av dykk er utolmodige og frustrerte. Det skulle berre mangle, sa ho og la til at Noreg har eit særskilt ansvar for å bidra til å kutte klimagassutslepp, både fordi vi er eit rikt og velutvikla land, men også fordi vi er ein stor eksportør av olje.

Det tidlegaste overslaget frå politiet tyder på at omkring 2.000 personar var til stades. Dermed vart det eit langt tog med plakatar, kamprop og trommeorkester som markerte i Oslo sentrum. Etterpå var det konsertar og fleire appellar framfor Stortinget med blant andre klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og ungdomspartia.

– Folk snakkar om eit bompengeopprør i landet, men det er dette opprøret det er verdt å lytte til, sa klimaministeren.

Fråvær i skulen

Fredag var det varsla meir enn 1.500 klimastreikar i 118 land verda over. Berre i Noreg var det lagt opp til skulestreik for klimaet på 31 stader, og det var venta at så mange som 10.000 kunne delta.

I Noreg får første- til tiendeklassingane gyldig fråvær viss foreldra seier ja. For dei som går i vidaregåande, er det frustrasjon over at Kunnskapsdepartementet nektar å gi gyldig fråvær fordi klimastreik ikkje blir rekna for politisk arbeid for dei elevane som ikkje allereie er tillitsvalde.

– Det er ikkje slik regelverket har vore praktisert og tolka tidlegare. Eg synest det verkar veldig rigid og strengt å tolke reglane på denne måten, seier skulepolitikar Emil Gadolin (Ap) i Hordaland fylkeskommune til Bergens Tidende.

Heile verda

Streikande skuleelevar demonstrerer for klimaet i land over heile Europa, Australia og New Zealand. Politiet i Berlin varsla på førehand at dei venta 10.000 demonstrantar.

Også i Japan og på Filippinane har det vore demonstrasjonar.

– Vi lærer for framtida. Men viss ikkje regjeringa prioriterer å gjere noko med klimaendringane, har vi inga framtid, sa 17 år gamle Zahra Radih i Australias hovudstad Canberra.

Skulestreikane for klimaet er inspirerte av den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16). Arrangørane reknar med at minst 1,6 millionar menneske deltok i den så langt største internasjonale protestbølgja i rørsla 15. mars i år.

At elevane vel å demonstrere og streike igjen, berre to månader etter den førre globale markeringa, er stadig for å få politikarane til å ta større ansvar i klimakampen. Aksjonen på fredag er ein reaksjon på mangelen på handling i kjølvatnet av den førre streiken.

(©NPK)