innenriks

– Noreg har eit særskilt ansvar for å bidra til å kutte klimagassutslepp. Både fordi vi er eit rikt og velutvikla land, men også fordi vi er ein stor eksportør av olje, sa statsministeren til alle som var møtt fram til skulestreiken for klima framfor Stortinget.

Ho fortalde korleis Noreg vil jobbe internasjonalt for å få til avtalar som reduserer utslepp over heile verda. I tillegg ramsa statsministeren opp alle lokale tiltak som er gjort i Noreg, som å legge opp til at det blir elmotorar i bilar, bussar og båtar.

Fleire politikarar stod på talarlista fredag i tillegg til statsministeren. Blant andre klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og eit fleirtal av ungdomspartia.

Det var eit stort streikeprogram i Oslo framfor Stortinget. I tillegg til appellar var det lagt opp til ein marsj gjennom gatene og konsertar.

Fredag var det varsla meir enn 1.500 klimastreikar i 118 land verda over. Berre i Noreg vart det arrangert minst 31 streikar med skuleungdommar.

Den nye klimastreiken skjer berre to månader etter førre klimastreik frå dei unge. Den første streiken var for å få politikarane til å ta meir ansvar i klimakampen, forklarer Natur og Ungdom.

Aksjonen på fredag er ein reaksjon på mangelen på handling i kjølvatnet av førre streik.

(©NPK)