Klart for ny skulestreik

Berre to månader etter førre klimastreik, vel dei unge å streike igjen. Medan den første streiken var for å få politikarane til å ta meir ansvar i klimakampen, forklarer Natur og Ungdom at aksjonen på fredag er ein reaksjon på mangelen på handling i kjølvatnet av førre streik. – Den siste sjokkerande rapporten til FNs naturpanel understrekar endå ein gong behovet for handling, heiter det i ei fråsegn frå Natur og ungdom. I Noreg blir i tillegg statsminister Erna Solberg (H) ros av ungdomsengasjementet trekt fram som «bensin på streikebålet» fordi ho ifølgje Natur og ungdom ikkje lyttar til krava som er sett fram frå dei unge. Even Jacobsen (13) er ein av initiativtakarane til streiken i Noreg: – Eg vil at Solberg skal seie at ho tar framtida vår på alvor og vil innfri krava våre! Det som vil vere mest provoserande, er at ho held fram å rose engasjementet vårt, men ikkje lyttar, seier han til NTB.

Solberg kjem

Statsminister Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) kjem til streiken rundt 11.45 for å bli konfrontert med krava frå tusenvis av ungdommar. Krava inkluderer at det ikkje blir gitt fleire utvinningsløyve til oljeindustrien, men i staden blir skapt nye klimavennlege jobbar i Noreg. Dei unge krev òg at det norske klimamålet blir auka og at norske utslepp blir meir enn halvert innan 2030.

Det er òg eit krav at politikarane viser solidaritet med barn og unge i det globale sør som blir ramma av klimaendringane vi er skuld i: Gi meir støtte til finansiering av klimatiltak og klimatilpassing. Støtta må trappast opp til minst 65 milliardar årleg.

Det siste hovudkravet er at statsministeren erklærer klimakrise og følgjer opp med tiltak.

Stortinget skal elles stemme over krava 6. juni i to forslag fremma frå SV og MDG.

Usikkert oppmøte

Ved den førre internasjonale streiken deltok over 1,8 millionar unge. Av dei var det rundt 40.000 som deltok i Noreg. Arrangørane fredag seier det er vanskeleg å anslå kor mange som vil møte opp denne gongen, men at dei trur på opp mot 10.000 på landsbasis. På grunn av eksamen er det venta lågare oppmøte i Noreg enn ved førre aksjon.

Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom håper uansett statsministeren har meir å komme med enn sist når ho skal møte den yngre generasjonen fredag.

– Dersom Erna Solberg ikkje har eit einaste nytt klimatiltak å presentere, er det utruleg provoserande. Kor lenge skal barn og unge måtte protestere for retten vår til eit leveleg klima, før regjeringa lyttar, spør Eiterjord.

– Erna Solberg har valet mellom å vende tusen av barn og unge ryggen, eller å lytte til krava våre og ta klimakrisa på alvor: La olja ligge, kutt norske utslepp i tråd med Parisavtalen og trapp opp klimabistanden kraftig.

