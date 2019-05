Ingen streik i staten – semje i meklinga

innenriks

Viss det hadde vorte streik, ville rundt 3.700 statstilsette ha gått ut i streik.

Ifølgje LO Stat inneber semja eit høgt generelt tillegg med likelønnsprofil, ein trygg og god avtalefesta pensjon (AFP), også for medlemmer fødde etter 1962, og betre utteljing for variable tillegg i opptening av pensjon.

– Eg er tilfreds med at vi kom i mål med eit resultat utan å sende medlemmene våre ut i streik. Dette har vore ei heilt spesiell forhandling og mekling, der vi brukte altfor lang tid på å komme i posisjon for reelle forhandlingar om kjernespørsmåla, noko staten må ta mykje av ansvaret for, seier LO Stat-leiar Egil André Aas.

Fagorganisasjonane Unio og Akademikerne vart torsdag kveld samde med arbeidsgivarsida KS under meklinga i kommuneoppgjeret. Dermed vart lærarstreiken hindra.

140 tilsette i Oslo rådhus, dei fleste i byrådsavdelinga, er ute i streik etter at Akademikerne braut meklinga i lønnsoppgjeret i Oslo kommune.