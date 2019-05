Direktøren i Mattilsynet sluttar på grunn av pelsdyrsaka i Rogaland

innenriks

Gjein har fredag orientert landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) om at han fråtrer stillinga si.

– Den siste veka har Mattilsynets truverd som tilsynsstyresmakt vorte trekt i tvil i samband med tilsyn hos ein pelsdyrbonde i Rogaland. Mattilsynets truverd står og fell på at samfunnet har tillit til at tilsyn, rettleiing og saksarbeid blir utført på ein korrekt måte. På bakgrunn av denne situasjonen finn eg det riktig å fråtre stillinga mi, slik at andre kan leie Mattilsynets viktige arbeid vidare, seier Harald Gjein.

Landbruks- og matdepartementet vil utnemne ein fungerande administrerande direktør.

Regiondirektøren i region sør og vest, og dessutan to leiarar ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord trer mellombels tilbake frå leiarrollene sine medan dei interne undersøkingane held fram.