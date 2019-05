Skulane i Finnmark heilt på botnen i landssamanheng

innenriks

Det er den såkalla skulebidragsindikatoren for grunnskulen som avslører skilnadene. Regjeringa vil finne ut kva dette kjem av.

– Bakgrunnen til eleven i form av utdanninga og inntekta til foreldra skal ikkje avgjere kor godt dei lykkast på skulen. Det er ansvaret til skulen å sørge for at det er innsatsen til eleven, engasjement og talent som avgjer. Desse tala stadfestar at det er skilnader på kor flinke skulane er til å løfte elevane sine. No må lokalpolitikarane bruke det vi lærer om skulen til å gjere skulen betre, seier statsminister Erna Solberg (H).

Oslo best

Det indikatoren viser, er kor mykje kvar enkelt skule bidrar til resultata til elevane. Tala er justerte for utdanninga til foreldra, inntekt, innvandrarbakgrunn og dei tidlegare resultata til eleven. Resultata til elevane på nasjonale prøver i lesing, rekning, engelsk og eksamensresultatet på 10. trinn blir brukte i vurderinga.

Årets resultat for ungdomstrinnet viser at over ein tredel (32 prosent) av skulane i Finnmark er under landssnittet, medan det i Telemark berre er 8 prosent av skulane som er under landssnittet.

På det eldste trinnet i barneskulen (5.-7.) ligg 38 prosent av skulane i Telemark under landssnittet. Oslo ligg best an, med 10 prosent av skulane under snittet. Finnmark kjem på ein 8.-plass for dette trinnet med 20 prosent av skulane under snittet.

Dei alvorlegaste tala for Finnmark viser seg for det yngste trinnet (1.-4.). 46 prosent av skulane i fylket scorar under landssnittet. I Oslo, som kjem best ut, er det berre 4 prosent av skulane som ligg under snittet for dei yngste elevane.

Regjeringa undersøker

– Vi har fått viktig kunnskap om korleis skulane bidrar. Men vi veit for lite om kva som kjenneteiknar dei skulane som bidrar mest til læringa til elevane, og kva dei som bidrar minst manglar. Eg vil gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å skaffe meir kunnskap om dette, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

SSB anslo då skulebidragsindikatoren kom i 2017, at skilnadene kan svare til opp mot eit år med læring dei tre åra på trinnet.

Utdanningsdirektoratet har laga skulebidragsindikatorane for grunnskulen. Fordi ein ikkje har tidlegare resultat å vise til på 1.–4. trinn, og dermed berre kontrollerer for familiebakgrunn, er dette målet meir usikkert. Den detaljerte oversikta viser òg at det er store skilnader internt i fylka mellom kommunane og skulane.

