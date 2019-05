Over 12.000 tonn oppdrettslaks døde i algeblomstring

innenriks

Førebels finst det ikkje oppdaterte tal for Troms torsdag, men onsdag vart det anslått at 6.800 tonn fisk er døde på grunn av algen der. Dermed har over 12.000 tonn fisk døydd.

Fiskeridirektoratet overvakar situasjonen tett. Informasjonen direktoratet har, tyder på at det er høge konsentrasjonar av algen inn mot dei ytre delane av Ofotfjorden og Rinøya.

Det er ikkje meldt om at algane har spreidd seg til nye anlegg i Nordland, men det er høg dødelegheit på Rinøyvåg, og direktoratet meiner ein det neste døgnet bør vere ekstra oppmerksam på områda Offersøya – Øksfjorden og dessutan området vest for Selsøya.

Kan spreie seg

I Troms vart det torsdag rapportert om død fisk ved Sandøy i Vågsfjorden. Det er tatt vassprøvar og gjelleprøvar for å avklare om dette er relatert til algane. Ei eventuell blomstring her kan spreie seg sørover mot Tjøtta det neste døgnet.

I Malangen er det registrert dårleg sikt i vatnet, og vassprøvar viser førekomst av algar, men det er førebels ikkje klart kva type det dreier seg om. Her er det førebels ikkje rapportert om dødelegheit. Det er mykje oppdrettsfisk i området, og fleire av aktørane her planlegg å flytte fisk.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) beskreiv onsdag situasjonen som svært alvorleg.

– Det er store økonomiske verdiar som går tapt i desse dagar. I tillegg skal vi heller ikkje gløyme at algane gjer at fisken ikkje får puste, og at dette òg er ein dyrevelferdsmessig tragedie, sa han til NTB.

Umogleg å hindre spreiing

Statsråden vil invitere næringa til eit møte for å få ein gjennomgang av situasjonen og meiner det kan vere naturleg å drøfte behovet for tiltak.

Algen som no breier seg, heiter Chrysochromulina leadbeaterii og er ein vanleg alge langs norskekysten, men med ein viss type miljøvilkår kan ein enkelte år få denne typen blomstring som kan vere dødeleg for fisk. Det har skjedd fleire gonger tidlegare, mellom anna i 1991.

Ifølgje Havforskingsinstituttet er det heilt umogleg for menneske å hindre spreiing. Det som kan stoppe algeblomstringa, er storm eller kraftig vind, eller at algen bruker opp det han lever av.

