Byvekstavtalar i fare fleire stader – Ap fryktar opprør i Trøndelag òg

Dagen etter at kommunestyret i Nedre Eiker i Buskerud i praksis velta den planlagde byutviklingspakken for Drammens-regionen, trekker bystyra i Arendal og Grenlands-kommunane òg i bremsen for nye bompengefinansierte byvekstavtalar.

I Arendal sa bystyret torsdag blankt nei til ein plan som innebar etableringa av 20 nye bomstasjonar i Arendal, Tvedestrand, Grimstad og Froland, ifølgje VG. Den same avisa melde seinare at kommunestyret i Porsgrunn mellombels set foten ned for ein ny byvekstavtale som omfattar Porsgrunn, Siljan, Skien og Bamble.

– Forslaget om å utsetje vidare forhandlingar er ein reaksjon på at Skien kommune ønsker å fjerne ein bomstasjon i Skien sentrum. Samtidig ønskte dei fleire nye prosjekt inn i pakken. Det ville forstyrre balansen mellom bilistane i Skien og bilistane i Porsgrunn, seier ordførar Robin Kåss (Ap) til VG.

Bompengerabatt

Også i Bergen, der det blir forhandla om ein ny bymiljø- og byvekstavtale, har bompengemotstanden ute i befolkninga smitta inn i kontora til byrådet. Byrådspartia Ap, Venstre og KrF fekk under eit møte torsdag med seg SV, Sp og MDG på å greie ut ei «sosial» rabattordning for bomringen.

Saka skal behandlast allereie i august, skriv Bergens Tidende (BT).

– Det er nær sagt umogleg å få millimeterrettferd når det gjeld bompengar. Arbeidarpartiet har stor forståing for at ordninga både rammar skeivt og urettferdig slik ho er no. Ordninga er heller ikkje berekraftig. Vi gir no også eit tydeleg signal om at det må ei anna finansiering på plass. Den statlege delen av rekninga må opp, seier leiar Geir Steinar Dale (Ap) i miljø- og byutviklingskomiteen til avisa.

Også i den nest største byen i landet er det no fare for at byvekstforhandlingane kan havarere. Os-ordførar og Frp-nestleiar Terje Søviknes (Frp) gjekk onsdag ut i Bergens Tidende og sa han ikkje ville tilrå nokon ny byvekstavtale før etter valet.

Fryktar opprør

Lenger nord i Trøndelag har det store bompengeopprøret så langt late vente på seg. Protestpartiet Folkeaksjonen nei til meir bompengar, som nyleg skapte sjokkbølgjer då dei vart største parti i Bergen på ei meiningsmåling i BT, stiller eksempelvis ikkje lister der til kommunevalet i haust.

Det kan likevel endre seg når bombetalinga startar på den nye E6-en som no blir bygd gjennom fylket, fryktar Kirsti Leirtrø (Ap) i transportkomiteen på Stortinget.

– Eg er alvorleg bekymra for kostnadene ved å køyre mellom Trondheim og Steinkjer. Det blir meldt om 300 kroner for å køyre heile den nye vegen med eigen bil. Når bilistane byrjar å betale, blir òg Trøndelag moden for bompengeopprør, seier ho til Trønder-Avisa.

Både ho og fylkesordførar Tore O. Sandvik (Ap) legg skulda på Frp og regjeringa, og viser til at tidlegare samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kravde at E6 gjennom Trøndelag måtte finansierast med bompengar viss trønderane skulle få ny veg.

Krisemøte

På nasjonalt nivå inviterte Frp-leiar Siv Jensen måndag resten av partileiarane i regjeringa til eit krisemøte om bompengar. Fire dagar etter innkallinga er tid og stad enno ikkje avklart.

Eit konkret tiltak har allereie komme. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har stramma inn på høvet kommunane har til å endre på bompengesatsane for å kompensere for fallande inntekter i bypakkane.

Overfor Trønder-Avisa kallar han det «søtt» at Ap-politikarane er bekymra for bompengar. Han erkjenner samtidig at desse inntektene trengst for å bygge den nye E6-en i Trøndelag.

– Ja, det er heilt rett at ein firefelts veg føreset ei viss bompengefinansiering. Det ligg framleis til grunn. Men vi gjer fleire grep for å redusere bombelastninga på den typen vegprosjekt, seier Dale til avisa.

