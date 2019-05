Arbeidsløysa ned til 3,5 prosent

innenriks

Ifølgje sesongjusterte tal frå Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det 98.000 arbeidsledige i mars (snitt februar-april), som er 6.000 færre enn i desember (snitt november-januar). Nedgangen er innanfor feilmarginen i AKU, melder Statistisk sentralbyrå.

Sist den sesongjusterte arbeidsløysa var 3,5 prosent var i juni 2014.

Ifølgje AKU vart 12.000 fleire sysselsette frå desember til mars, justert for sesongvariasjonar. Dei siste to åra har talet sysselsette stige med 78.000 personar. Sysselsetjingsprosenten har i same periode auka frå 66,7 til 67,8 prosent.

SSBs AKU-tal er eitt av to sett som blir brukt for å måle arbeidsløysa i Noreg. Oversikta til Nav er den andre. Medan SSB baserer seg på ei kvartalsvis intervjuundersøking, tel Nav registrerte ledige.

I mai var 79.600 personar registrerte som heilt arbeidsledige eller som arbeidssøkarar på tiltak hos Nav, noko som svarer til 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

SSBs AKU-tal ligg som regel klart høgare fordi SSBs undersøking òg omfattar folk som søkar arbeid utan å registrere seg hos Nav.

(©NPK)