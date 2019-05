innenriks

Politiet orienterte om etterforskinga på ein pressekonferanse i Tønsberg onsdag.

– Som eit resultat av den omfattande etterforskinga er det tatt beslag i betydelege mengder våpen over store delar av Sør-Noreg. Det er mellom anna gjort større beslag hos personar som definerer seg som våpensamlarar, seier Lena Reif, leiar for Felles eining for etterforsking og etterretning i Sørøst politidistrikt.

