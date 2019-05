Kraftig Ap-fall og Raudt-rush på maimåling

innenriks

Dette er Aps lågaste oppslutning på Sentio-målinga sidan januar 2018, skriv Nettavisen.

Samtidig fossar framleis både Raudt og Senterpartiet fram på målinga. Partia får ei oppslutning på høvesvis 6,6 og 15,8 prosent.

– Sidan oppstarten vår i oktober 1997, har vi ikkje målt betre resultat for Raudt og Senterpartiet, seier administrerande direktør Arve Østgaard i Sentio.

Ap er langt frå fornøgd med resultatet.

– Det er jo ei veldig dårleg måling for Arbeidarpartiet, og så er spørsmålet om det berre er resultatet frå denne målinga, eller om det vil vere fleire målingar som viser det same, seier partisekretær Kjersti Stenseng.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes meiner sakene til partiet treffer stadig fleire nordmenn.

– Eg trur at stadig fleire ser at Raudt er partiet for arbeidsfolk, fordi vi står på mot sosial dumping og EØS, og også er imot velferdsprofitørane, seier Moxnes.

I dag er han Raudt sin einaste stortingsrepresentant, men om målinga hadde vore valresultatet, ville han fått elleve nye stortingskollegaer.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum seier at resultatet er godt over det han hadde sett for seg.

– Det er enormt gode tal for oss, og eg trur det har mykje med at vi har vore tydelege over tid, seier han.

Oppslutninga fordeler seg slik mellom partia: Ap 23,1 prosent (-4,4 prosentpoeng), Høgre 22,6 (-0,6), Frp 11,9 (+1,9), Sp 15,8 (+0,4), Raudt 6,6 (+2), SV 6,1 (-0,9), MDG 5,1 (+1), KrF 3,6 (+0,2) og Venstre 2,3 (-0,1).

1.000 personar vart intervjua i perioden 14. til 18. mai. Feilmarginen ligg mellom 1,1 og 3,1 prosent.

(©NPK)