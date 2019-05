Hydro blant taparane på svak børs

innenriks

Equinor låg øvst på lista over dei mest omsette aksjane, men fall 0,2 prosent til 182,9 kroner. På andreplassen hamna Salmar, som gjekk ned 4,6 prosent. Norsk Hydro var tredje mest omsett.

NEL klatra mest blant dei mest omsette selskapa og hadde ein kursvekst på 3,1 prosent. Med ein tilbakegang på 4,6 prosent gjorde Salmar det dårlegast og vart dagens tapar.

Råvaresektoren utmerkte seg mest i negativ retning og enda med eit fall på 0,9 prosent. Den motsette vegen var det IT-sektoren som markerte seg med ein vekst på 1,6 prosent.

Prisen på nordsjøolje fall med 1,07 dollar og låg på 71,11 dollar fatet onsdag ettermiddag. Eit fat amerikansk lettolje (WTI) vart handla for 61,77 dollar, noko som gir ein nedgang på 1,36 dollar.

Onsdag styrkte krona seg med 0,3 prosent mot euroen, og 1 euro kostar no 9,76 kroner. Krona styrkte seg med 0,4 prosent mot amerikanske dollar, noko som betyr at 1 dollar no kostar 8,74 kroner. Denne veka har krona stige 0,4 prosent mot euroen og 0,4 prosent mot dollaren.

Dei amerikanske børsane hadde ein negativ start på dagen. Rundt klokka 17.30 hadde den breie indeksen Standard Poor & 500 falle med 0,1 prosent, medan den industritunge Dow Jones-indeksen hadde falle 0,2 prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen fall 0,3 prosent i den tidlege handelen.

For dei viktigaste børsane i Europa vart det ein blanda dag. I Frankfurt steig den tyske DAX-indeksen med 0,08 prosent, medan CAC 40-indeksen i Paris sokk 0,2 prosent. Ved 17.30-tida låg FTSE 100-indeksen i London an til å auke med 0,2 prosent.

I Asia stengde Nikkei-indeksen i Japan etter ein oppgang på 0,05 prosent, medan Hongkong-børsen enda med ein vekst på 0,2 prosent. ©NTB

