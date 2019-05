Finansdepartementet trur ikkje på Stortinget sitt mål om nullutslepp i 2025

innenriks

I Nasjonal transportplan har regjeringa og Stortinget sagt at det ikkje skal rulle ein einaste ny personbil ut av bilforhandlarane i landet i 2025 som har klimaskadelege utslepp. Men i nasjonalbudsjettet for 2019 skriv Finansdepartementet at kvar fjerde nye bil i 2030 blir venta å vere ein ladbar hybrid. Det betyr ein bil som har fossil forbrenningsmotor og eit batteri som kan bli lada i tillegg, melder NRK.

– Det viser at fagpersonar i Finansdepartementet ikkje trur heilt på planane til politikarane, seier sjefredaktør Atle Falch Tuverud i bransjenettstaden Bilnytt.

Men departementet er ikkje åleine. I ei undersøking frå Bilnytt blant meir enn 700 nybilforhandlarar svarar dei fleste at dei ikkje trur på at det berre vil bli seld nullutsleppsbilar i 2025.

– Tre av fire nybilforhandlarar trur ikkje på målsettingane til politikarane om at alt nybilsalet i 2025 skal bestå av nullutsleppsbilar, seier sjefredaktør Atle Falch Tuverud.

Men statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet seier at han trur på det politiske målet om nybilsalet i 2025.

– Når vi ser utviklinga i nye bilmodellar og viljen i folket til å kjøpe nullutsleppsbilar, så har eg god tru på at vi er i stand til å nå det målet, seier Næsje.

(©NPK)