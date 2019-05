Få norsksomaliarar eig eigen bustad – blir stansa av renteforbod

innenriks

87 prosent trur det «får negative konsekvensar for livet etter døden», og 56 prosent trur det å ta lån med renter kan føre til ulykke.

Nesten halvparten, 48,2 prosent seier dei er redde for negative reaksjonar frå andre dersom dei tar bustadlån med rente, viser kartlegginga, som er gjort blant 483 respondentar, dei fleste norsksomaliarar i Oslo. Kartlegginga er støtta av Husbanken og gjennomført for Bydel Gamle Oslo, skriv Klassekampen.

Svært få tar ordinært bustadlån. Dersom rentefritt lån hadde vore tilgjengeleg, ville 95 prosent nytta seg av det, viser kartlegginga.

Om lag halvparten opplever bustadsituasjonen som utrygg eller svært utrygg, og nesten halvparten seier dei har flytta tre til ti gonger dei siste ti åra. Ein av fem oppgir at dei har flytta ti gonger dei siste ti åra.

Professor Torkel Brekke i religionshistorie ved Prio er involvert i eit forskingsprosjekt om finansiell ekskludering av muslimar i Norden. Han meiner avgjerdstakarar er blinde for kva for eit stort tabu bustadlån er i islam.

– For mange muslimar er renter eit større tabu enn å ete svinekjøtt, seier han.

Brekke meiner samfunnet kan spare store summar på bustønad dersom ein kom opp med ein måte å kjøpe bustad på som ikkje innebar renter.

– Det verkar som om politikarar trur at berre folk bur her lenge nok, så gir dei slepp på slike tabu. Forsking viser at det er heilt feil, seier Brekke.

(©NPK)